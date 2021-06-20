 فض سُرادق عزاء وتغريم 9 مواطنين لمنع انتشار كورونا بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فض سُرادق عزاء وتغريم 9 مواطنين لمنع انتشار كورونا بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 12:49 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 12:49 م

شنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع لجان المتابعة الميدانية برئاسة مراكز ومدن القنايات وديرب نجم والزقازيق، حملات تفتيشية لمراعة مدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

أسفرت الحملات عن غلق عدد من الكافيهات المخالفة بنطاق الوحدات المحلية بقريتي صافور وقرموط صهبرة بديرب نجم، ومصادرة 33 شيشة، ورفع وتحرير محاضر بـ 15 حالة إشغال طريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم فض سُرادق عزاء مُقام بالمخالفة للإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا وسط الأراضي الزراعية بنطاق مدينة القنايات.

وشن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة أسفرت عن ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة، وتغريم 9 مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، فضلًا عن رفع 33 حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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