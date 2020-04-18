أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 429 إصابة جديدة بكورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 151 ألفا و149 إصابة.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 380 إصابة محلية و49 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت وكالة السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية - حسبما نقلت وكالة (يونهاب) للأنباء - أن إجمالي عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية تجاوز 15 مليون شخص.

وأشارت إلى أنه جرى إعطاء 15 مليونا و12 ألفا و455 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح حتى أمس، وهو ما يمثل حوالي 29.2% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة