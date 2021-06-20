هاني شاكر عن أغنيته «لو سمحتوا»: تجربة جديدة وكنت حاطط إيدي على قلبي وأنا بجهزها

علق الفنان هاني شاكر، على أغنيته «لوسمحتوا»، قائلًا: «تجربة جديدة وكنت حاطط إيدي على قلبي وأنا بجهزها».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إن الفيديو كليب للأغنية تم تصويره بطريقة جديدة بها جرأة لم يعتد عليها.

وأضاف أن الجمهور بحاجة إلى أغنيات تضحكه وتدخل البهجة والسرور على قلبه، معقبًا: «زمن الإيردات الكتيرة مش مهم دلوقتي.. المهم الغنوة اللي تشرح قلب الناس وتديهم الأمل والبسمة».

وذكر أنه اختار أغنية «لو سمحتوا»، وأغنيتين إضافيتين من بين مجموعة أغاني مختلفة عرضها عليه فريق العمل الخاص به، مشيرًا إلى مساعدة ابنه وزوجته له في اختيار الأغاني.

وأشار إلى تعامله لأول مرة مع موزع الأغنية جلال حمزاوي، ذاكرًا أن الأغنية جديدة عليه كلية، حتى تصوير الكليب كان مختلفًا، وكذلك الأزياء التي ارتدها أثناء التصوير.

وأكد أن تقديم نمط مختلف من الأغاني يتطلب ثقة الفنان بنفسه وكذلك ثقة جمهوره به، لافتًا إلى رأيه في الساحة الغنائية الحالية، وأنها لازالت تضم نجومًا كبار.

وعن مطربي المهرجانات، أوضح أنها موجة، ولن يستمر سوى الفن الجميل الذي يعجب الجمهور، ذاكرًا أن أغنيته «لو سمتحوا» ستطرح من خلال «اتصالات نيوزك» يوم الاثنين المقبل.

وأعرب عن سعادته بما تعمل عليه هيئة الترفية بالسعودية من لم الشمل الفني العربي، مجيبًا بمزح على سؤال الإعلامي عمرو أديب من سيأخذ الدوري هذا العام في كرة القدم؟، بأن نادي الزمالك يستحقه، خاصة بعد المشكلات التي واجهها خلال الفترة الماضية.

وكشف الفنان هاني شاكر، منذ يومين عن بوستر أغنيته الجديدة «لو سمحتوا» التي طرحها اليوم.

ونشر شاكر، بوستر الأغنية، عبر حسابه على تويتر، وعلق: «قريبًا.. أغنية لو سمحتوا».