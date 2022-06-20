 مصطفى بكري لـ«الحكومة»: إنتو حاطين قانون البناء في التلاجة ليه.. بيولد؟ - بوابة الشروق
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مصطفى بكري لـ«الحكومة»: إنتو حاطين قانون البناء في التلاجة ليه.. بيولد؟

مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 1:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 1:34 ص

تساءل النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن سبب تأخر طرح قانون اشتراطات البناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: "ليه (الحكومة) حاطة هذا القانون في الثلاجة.. لو حاسين بالمآسي اللي الناس شايفاه مكنوش انتظروا".

وأضاف: "هؤلاء يحملون الدولة مزيدا من المشكلات والقيادة السياسية هي من تجني هذه المشكلات.. لماذا نحمل رجلا ضحى ويضحي من أجل هذا البلد ويقدم كل جهده لتبقى مصر رقما مهما في المعادلة بينما الحكومة عاجزة عن إصدار قانون اشتراطات البناء.. هل القانون بيولد؟".

وتابع: "الناس تصرخ في الشارع.. لماذا البطء في هذا الملف.. على الحكومة النزول للشارع بدلا من إصدار مجرد قرارات".

ورأى أن دور مجلس النواب لن يُفعَّل إلا من خلال وجود استجوابات.

 

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