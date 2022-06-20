قتل 11 عسكرياً سوريا ومدنيان جراء هجوم استهدف حافلتهم صباح اليوم الإثنين على طريق الرقة- حمص.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح هذا اليوم تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة-حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين".

وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى "مقتل وجرح عدد من المواطنين بينهم عسكريون باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة".

بدورها، قالت مصادر محلية في محافظة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن "الحافلة تعرضت لاستهداف بقذيفة صاروخية ما ادى لاحتراقها بالكامل".

وتشهد مناطق ريف الرقة الجنوبي المجاور لريف حمص استهدافا متكررا لعناصر القوات الحكومية السورية ومربي الأغنام وعادة يتم استهداف عناصر القوات الحكومية خلال توجههم من ريف الرقة الغربي باتجاه الريف الشرقي عبر طريق شويحان وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف عناصر القوات الحكومية عبر طريق البشري.

وتسيطر القوات الحكومية السورية على مناطق ريف الرقة الجنوبي والغربي وتتواجد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الطبقة.