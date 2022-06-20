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اليوم طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية في أول أيام الامتحانات

نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 9:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 9:17 ص

انطلقت منذ قليل أول أيام امتحانات الثانوية العامة، ويبدأ الطلاب بالمواد غير المضافة للمجموع الكلي، ويؤدي الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الدخول بالتليفونات المحمولة وإن كانت مغلقة، مُكلفة رؤساء اللجان بتوجيه الطلاب بعدم دخول اللجنة بالتليفونات المحمولة أو أية وسيلة غش، موضحين أن الطالب الذى سيتم ضبطه بتليفون محمول حتى وإن كان مغلقا سيتم تحرير محضر له وسيحرم من الامتحان حسب قانون مكافحة الغش.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة وصول الأسئلة إلى اللجان دون تسريب أو مشاكل.

أكدت الوزارة، الانتهاء من فرش لجان امتحانات، وتعليق كشوف المناداة وتنظيف الفصول وأيضا تشغيل المراوح وتعريف الملاحظين بأماكن عملهم واللجان التى يراقبون فيها ووصول مستلزمات اللجان من أوراق وأجهزة العصا الإلكترونية والتى سيتم استخدامها فى تفتيش الطلاب.

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