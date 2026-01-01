تايلاند: تراجع حجم السياحة الوافدة إلى 33 مليون سائح في 2025

شهدت تايلاند، التي تشتهر بشواطئها وأجوائها الهادئة، في عام 2025 أول انخفاض في أعداد السائحين الوافدين إليها منذ أعوام، حيث تأثرت ثقة السائحين في البلاد بسبب سلسلة من الأحداث التي شهدتها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بانخفاض أعداد السائحين الوافدين إلى 33 مليون سائح العام الماضي، في انخفاض بنسبة 7.2% على أساس سنوي.

ويمثل هذا أول انخفاض سنوي لأعداد السائحين القادمين من الخارج منذ عقد من الزمان، قبل فترة تفشي جائحة كورونا.

وشهد العام الجديد بداية غير موفقة، بسبب إلغاء العديد من المسافرين الصينيين خططهم لزيارة تايلاند بعد خطف الممثل وانج شينج من الجزيرة، ثم إنقاذه في وقت لاحق من مركز احتيال بدولة ميانمار المجاورة.