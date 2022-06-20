استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، العميد صادق بلعيد.



وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أمّد «بلعيد» رئيس تونس بمشروع الدستور، الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.



وقال المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، في تصريحات بعد تسليم المسودة: «شرفني رئيس الجمهورية باستقبالي، وبهذه المناسبة قدمت له مسودة مشروع دستور الجمهورية الجديدة، ونحمد الله أننا تمكننا من أن نكون في الموعد».



ونوه إلى أن «الظروف صعبة؛ نظرًا لضيق الوقت في هذا المجال»، مختتمًا: «توصلنا بإعانة الجميع والزملاء والأخصائيين إلى وضع مسودة للدستور، ونأمل أن تحظى برضا الرئيس& raquo;.





