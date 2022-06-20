تقارير توضح خليفة زيدان في باريس سان جيرمان

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اقترب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، من التوصل لاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتير، لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة إدارة النادي الباريسي في إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، من القيادة الفنية للفريق هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "nicematin" الفرنسية، فإن كريستوف جالتير مدرب فريق نيس، اقترب من تولي القيادة الفنية للفريق الباريسي في الموسم القادم.

وأضاقت الصحيفة الفرنسية أن جالتير أبدى موافقته لتدريب النادي الباريسي، ولكن يتبقى فقط دفع قيمة الشرط الجزائي لإدارة نيس قبل رحيله عن صفوف الفريق.

يُذكر أن عقد المدرب جالتير مع فريق نيس يمتد حتى صيف 2024، ولكن يوجد شرط جزائي في عقده مع النادي الفرنسي.

وفي سياق متصل، رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تولي القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان في الموسم القادم.