إيران تحمل أمريكا مسؤولية توقف المحادثات النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الاثنين، إن طهران مستعدة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع القوى العالمية، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف خطيب زادة "نحن مستعدون للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها"، وفقا لوكالة رويترز.

وتوقفت، المحادثات بشأن إعادة إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الغربية، في العاصمة النمساوية فيينا، شهر مارس الماضي، حيث غادر المفاوضون فيينا دون الاتفاق بشأن عدد صغير من القضايا بعدما تقدمت روسيا، الأسبوع الماضي، بمطالب تعقد التوصل لاتفاق محتمل.

وقال جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "توقف المحادثات كان ضروريا بسبب عوامل خارجية"، مضيفا: "النص النهائي جاهز وعلى الطاولة".

وتابع: "بصفتي المنسق، سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في الاتفاق النووي والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي والتوصل لاتفاق".

ولم يقل بوريل ولا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس صراحة إن المطالب الجديدة لموسكو من بين تلك "العوامل الخارجية".

وقال منسق المباحثات من قبل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا: "سأعمل مع جميع الوفود للتغلب على هذا الوضع".