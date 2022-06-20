 الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 3:11 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 3:11 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزام بلاده بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي في لبنان، مشددا على الحاجة إلى برنامج الصندوق في حدود قابليته للتطبيق في لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعين حديثا في بيروت فريديريكو ليما؛ بمناسبة تسلمه مهامه في العاصمة اللبنانية، حيث تمنى الرئيس اللبناني للمسئول الجديد التوفيق في مسؤولياته الجديدة، مقدرا التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

من جهته، عبر ليما عن سعادته لوجوده في لبنان كممثل مقيم لصندوق النقد الدولي، متمنيا الإسراع في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات أخرى تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.


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