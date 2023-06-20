روسيا تقنن تجنيد المدانين بارتكاب جرائم لأداء الخدمة العسكرية بأوكرانيا

قام البرلمان الروسي بتقنين تجنيد المدانين بارتكاب جرائم لأداء الخدمة العسكرية في أوكرانيا، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما بالجمعية الاتحادية الروسية اليوم الثلاثاء.



وجاء في البيان أن "هذه الوثيقة لا تسري على الذين أدينوا من قبل بارتكاب أعمال إرهابية أو متطرفة، ولا من أدينوا بارتكاب جرائم تمس الحرمة الجنسية للقصر".



ويريد البرلمان الروسي أيضا إعفاء الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا من المحاكمة في حالة ارتكاب جرائم محدودة أو متوسطة، بما في ذلك السرقة أو الاحتيال.



وقال الدوما إنه يتعين عدم ازعاج الجنود والمتطوعين من السلطات أثناء أداء الخدمة العسكرية. وينص القانون أيضا على إمكانية الاعفاء من التحقيق وشطب السجل الجنائي عن طريق الحصول على أوسمة أثناء أداء الخدمة العسكرية، أو في حالة ترك الخدمة بعد الإصابة أو وصول سن التقاعد.



وتبين الصيف الماضي أن مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية جندت مجرمين مسجونين على نطاق واسع. وأفادت تقارير أنه تم أيضا إخلاء سبيل مجرمين خطرين خلال تلك العملية. ويشكو رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين من منعه من الوصول إلى السجون منذ ذلك الحين.