الصين تخفض سعر الفائدة الأساسي على القروض

خفضت الصين، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الأساسي على القروض، وهو معدل الإقراض القياسي القائم على السوق.

وتراجع سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.55% مقابل 3.65% وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

وتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري الخاصة بهم، بمقدار 10 نقاط أساس أيضا إلى 4.2% بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي وقت سابق من الشهر الحالي فاجأ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) الأسواق ومعظم الخبراء بإعلانه خفض سعر الفائدة الرئيسية، في إشارة إلى تزايد قلق المسئولين الصينيين من ضعف نمو الاقتصاد، وتكثيف تحركاتهم لتعزيز التعافي الاقتصادي.

وأعلن البنك المركزي خفض الفائدة على آلية التمويل ذات السبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.9%، وهو أول خفض للفائدة في الصين منذ أغسطس 2022.

من ناحية أخرى، واصل بنك الشعب الصيني، اليوم، ضخ السيولة في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وقال بنك الشعب الصيني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 182 مليار يوان (حوالي 25.42 مليار دولار) وبسعر فائدة يبلغ 2%.

وأشارت وكالة أنباء شينخو إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.