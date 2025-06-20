تريزيجيه: سنكون أفضل أمام بورتو

شدد محمود حسن "تريزيجيه"، نجم النادي الأهلي، على أن الفريق لن يستسلم بعد الهزيمة أمام بالميراس، مؤكدًا أن المواجهة المقبلة أمام بورتو ستكون مفصلية في مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وقال تريزيجيه في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "بالطبع لسنا سعداء لأننا خسرنا، لكن أمامنا مباراة أخرى نأمل أن نحقق فيها الفوز والتأهل. الفريق كله سيكون أفضل، لأننا جئنا إلى هنا من أجل تحقيق شيء كبير. وبإذن الله سنقاتل في المباراة القادمة".

وأضاف: "بورتو فريق كبير وقوي، ونحن أيضًا فريق كبير، سنقاتل من أجل الفوز. لم يكن يومنا أمام بالميراس، لكننا سنعود بشكل أفضل أمام بورتو".

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو يوم الإثنين المقبل، في ختام مباريات المجموعة الأولى، حيث يحتاج الفريق للفوز من أجل التأهل إلى الدور الثاني من البطولة العالمية مع متابعة باقي نتائج المجموعة.