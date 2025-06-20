محافظ الغربية يتابع أعطال المياه والصرف ببسيون والمحلة ويوجّه بسرعة الإصلاح والتطهير

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جهود فرق الطوارئ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في التعامل السريع مع عدد من الأعطال المفاجئة التي شهدتها بعض المناطق بمركزي بسيون والمحلة الكبرى اليوم الجمعة، حيث وجّه بتكثيف أعمال الإصلاح والتطهير ورفع الآثار الناتجة حفاظًا على انسياب الحركة وخدمة المواطنين.

وشهد مركز بسيون كسرًا مفاجئًا في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بشارع 23 يوليو، ما تسبب في تدفق المياه وتعطيل الحركة المرورية، وقد تم التنسيق بين شركة المياه ومجلس المدينة والدفع بالمعدات اللازمة لشفط المياه وإصلاح العطل وإعادة الوضع لطبيعته.

وفي منطقة محلة البرج بالمحلة الكبرى، تابع المحافظ إصلاح كسر في ماسورة مياه شرب بشارع الجلاء، حيث أنهت فرق الصيانة أعمال الإصلاح سريعًا، وتم استئناف ضخ المياه دون تأثر الخدمة.

وأشاد المحافظ بسرعة استجابة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق الفعّال بين الفرق الميدانية ورؤساء المدن والأحياء، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة الموقف التنفيذي لأي أعطال أو بلاغات متعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي.

ووجّه المحافظ الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية وشركة المياه، مؤكدًا أن سرعة التحرك تعكس جاهزية ميدانية حقيقية وحرصًا على تقديم خدمات مستقرة وآمنة للمواطنين.