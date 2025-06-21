أردوغان ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان تطبيع العلاقات بين بلديهما

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك في لقاء نادر جمع بينهما في إسطنبول، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نقلا عن مكتب أردوغان.

وقالت (د ب أ) اليوم الجمعة، إنه جاء في بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن الزعيمين بحثا، من بين أمور أخرى، "الخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذها في إطار عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا".

وأفاد باشينيان في حسابه على منصة إكس: "لا تزال أرمينيا ملتزمة ببناء السلام والاستقرار في منطقتنا".

وأضاف البيان على منصة "إكس" أن القائدين أجريا "تبادلًا عميقا لوجهات النظر حول عملية التطبيع، والتطورات الإقليمية، وأهمية استمرار الحوار".

وجاءت زيارة باشينيان إلى تركيا اليوم الجمعة، بدعوة من الرئيس أردوغان، بينما لم يتم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين بشكل كامل حتى الآن.

وكانت تركيا وهي حليف وثيق لأذربيجان قد أغلقت حدودها مع أرمينيا في عام 1993، في إظهار للتضامن مع باكو، التي كانت منخرطة في صراع مع أرمينيا حول منطقة ناجورنو-كاراباخ.

وفي عام 2020، أيدت تركيا بشكل قوي أذربيجان في الصراع الذي استمر 6 أسابيع مع أرمينيا بشأن ناجورنو-كاراباخ، والذي انتهى باتفاق سلام توسطت فيه روسيا، وشهد سيطرة أذربيجان على جزء كبير من المنطقة.

تأتي الزيارة النادرة لزعيم أرمينيا إلى تركيا بعد أن اتفقت أنقرة ويريفان في عام 2021 على بدء جهود تهدف إلى تطبيع العلاقات وتعيين ممثلين خاصين لقيادة المحادثات.

ووصف مكتب أردوغان الاجتماع بأنه "زيارة عمل".

وتطالب أنقرة باتفاق سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان كشرط مسبق لتطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.

وكان باشينيان قد زار تركيا سابقا في عام 2023، عندما حضر مراسم تنصيب الرئيس التركي أردوغان، في أعقاب فوزه في الانتخابات. وأجرى الاثنان محادثات على هامش اجتماع في براغ في عام 2022.