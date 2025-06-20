ميسي يصنع الفارق ويقود إنتر ميامي لانتصار تاريخي على بورتو في مونديال الأندية

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ في الملاعب الأميركية، بعدما قاد إنتر ميامي لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، بالتغلب على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وسجل ميسي هدفه الـ50 بقميص إنتر ميامي في مباراته الـ61 فقط، ليمنح فريقه فوزًا مثيرًا بعد تأخره بهدف في الشوط الأول سجله سامو أجيهوها من ركلة جزاء بعد تدخل من نوح ألين على جواو ماريو، تم احتسابه عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وشهد الشوط الأول محاولات متواصلة من ميسي وسواريز وكريماتشي، لكن التألق اللافت لحارس بورتو، كلاوديو راموس، حال دون إدراك التعادل قبل الاستراحة.

في الشوط الثاني، دخل لاعبو إنتر ميامي بعزيمة مختلفة، ونجح تلاسكو سيجوفيا في تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة 47 بعد هجمة منظمة بدأها فيجاندت وأنهاها سيغوفيا بتسديدة قوية في الشباك.

ولم تمر سوى سبع دقائق حتى احتفل الجمهور في ملعب "مرسيدس بنز" بطريقة جنونية، بعدما نفذ ليونيل ميسي ركلة حرة مباشرة ببراعة معتادة، ليُسجل هدف الفوز بتوقيعه الخاص.

وحاول بورتو العودة في الدقائق الأخيرة، وأتيحت له فرص خطيرة أبرزها رأسية من سامو، لكنها لم تهز شباك أوسكاري، حارس إنتر ميامي، الذي تألق في اللحظات الحاسمة.

وبهذا الانتصار، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط، خلف بالميراس المتصدر بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد بورتو عند نقطة وحيدة. وستكون المباراة المقبلة للفريق الأميركي أمام بالميراس، في مواجهة مرتقبة قد تشهد صدامًا بين ميسي والنجم الصاعد استيفاو.