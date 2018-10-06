شرطة هونج كونج تعثر على مستودع أسلحة بالبلاد قبل احتجاجات جديدة

عثرت الشرطة في هونج كونج على مستودع للأسلحة مليئ بالمتفجرات والمعدات الحارقة وحامض وسكاكين وقضبان معدنية إلى جانب منشورات تؤيد الاستقلال وملابس قبل مظاهرات جديدة مقررة غدا الأحد.

وقالت الشرطة اليوم السبت إنها ألقت القبض على رجل 27 عاما، فيما يتعلق بالمستودع.

ويدرس المحققون ما إذا كانت هناك علاقة بين المستودع والاحتجاجات المقررة غدا الأحد.

وإلى جانب الأسلحة، عثرت الشرطة على ملابس، عليها ملصقات مكتوب عليها "الجبهة الوطنية لهونج كونج" وهي جماعة مؤيدة للاستقلال. وكشفت الشرطة عن ذلك مساء أمس الجمعة بعد تلقيها بلاغ ، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وأكدت الجبهة الوطنية لهونج كونج تقارير بأن الرجل ينتمي إلى الجبهة، لكنها نفت أي علم لها بالمتفجرات.

وكانت التوترات بين المتظاهرين والسلطات قد تصاعدت بشأن قانون مثير للجدل- تم تعليقه الآن- سيسمح بتسليم المشتبه بهم الجنائيين من هونج كونج إلى الصين.

وشارك الملايين من سكان هونج كونج في المظاهرات السلمية بشكل كبير، التي كانت شرطة هونج كونج تفرقها أحيانا بالقوة.

واتسعت مطالب المحتجين لتشمل إجراء تحقيق مستقل بشأن عنف الشرطة، خلال الاحتجاجات والحصول على قدر أكبر من الديمقراطية في هونج كونج.

ويتوقع أن يخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج مرة أخرى غدًا الأحد.