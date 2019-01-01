قال لوكاس هراديكي، حارس مرمى نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إنه لا يؤمن بجدوى المنشطات في عالم الكرة.

وفي تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-انتسايجر" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال الحارس الفنلندي/29 عاما/:" في رياضتنا، هناك الكثير من المال يمكن كسبه، لكن كرة القدم يجري مراقبتها بشكل جيد للغاية وكثيرا ما يتم إجراء اختبارات".

وأضاف هراديكي:" وبطبيعة الحال، يسعى كل شخص إلى أن يكون أفضل من الآخر، لكن هذا السعي يتم في رأيي بأفكار مشروعة".

وأوضح هراديكي أن طريقته تتمثل في " تناول قدح من الجعة من وقت لآخر... يساعدني على الاسترخاء، وهذا الأمر مسموح به في الوقت الراهن وهو ما تم التأكيد عليه في محاضرة عن المنشطات".

وأشار هراديكي إلى أنه لا يخاف من أن يتم تفسير كلامه عن الميل إلى الجعة بشكل سلبي، وقال " أعرف أن الأمر له علاقة بالنجاح وقد تم اختراع الجعة حتى يشربها الناس".