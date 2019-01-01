 الشركة المشغلة لـ«مسدار»: الناقلة استأنفت رحلتها بعد صعود حراس مسلحين إليها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشركة المشغلة لـ«مسدار»: الناقلة استأنفت رحلتها بعد صعود حراس مسلحين إليها

لندن (رويترز)
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 1:43 ص | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 1:43 ص
قالت شركة نوربالك البريطانية التي تدير ناقلة النفط مسدار، التي كانت قد حولت اتجاهها صوب إيران، إن أفرادا مسلحين صعدوا على متنها في حوالي الساعة 1430 بتوقيت جرينتش لكنهم غادروا واستأنفت السفينة رحلتها.

كانت بريطانيا قد ذكرت أن إيران احتجزت مسدار والناقلة ستينا إمبيرو، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.

لكن وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء قالت إنه لم يتم احتجاز مسدار لكن تم توجيه تحذير لها. وقالت نوربالك إن عسكريين مسلحين صعدوا على متن الناقلة التي ترفع علم ليبيريا وإن الاتصال انقطع بها لبعض الوقت.

وأضافت لاحقا ”تمت استعادة الاتصال بالسفينة وأكد القبطان أن الحراس المسلحين غادروها وأن بوسع السفينة مواصلة رحلتها بحرية. كل أفراد الطاقم بخير وأمان“.

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