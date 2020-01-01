نقل العاهل السعودي إلى المستشفى في عاصمة المملكة

دخل العاهل السعودي الملك سلمان (84 عامًا) إلى مستشفى في العاصمة الرياض؛ لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة، بحسب ما أعلن الديوان الملكي اليوم الاثنين.

وقال البيان: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله – هذا اليوم... مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل، فيما أجّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته المقررة اليوم الإثنين، إلى المملكة بعد نقل الملك إلى المستشفى.

وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر: "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".