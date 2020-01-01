 وزير خارجية بولندا: اتفقنت مع رئيس الوزراء على استمرار مهمتي حتى الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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وزير خارجية بولندا: اتفقنت مع رئيس الوزراء على استمرار مهمتي حتى الانتخابات الرئاسية

بولندا
بولندا
د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:48 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:48 م
أعلن وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش أنه سيترك الحكومة، وذلك على الرغم من أن هذا لن يعني حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية البولندية.

وقال تشابوتوفيتش لصحيفة "رزيسبوسبوليتا" اليومية، في مقابلة نشرت مساء أمس الأحد: "اتفقنا مع رئيس الوزراء ماتيوش مورافيكي قبل عدة أشهر، على أن مهمتي سوف تستمر حتى الانتخابات الرئاسية".

وأضاف "أنها لحظة جيدة للتغيير على رأس دبلوماسيتنا."

وقال تشابوتوفيتش إن إعادة انتخاب الرئيس أندريه دودا لشغل فترة ولاية ثانية، يثبت أن السياسة الخارجية للبلاد "تم تقييمها بشكل إيجابي".

ومن المرجح أن يخرج الدبلوماسي البارز من الحكومة في التعديل الوزاري المقبل الذي أعلنه ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة المحافظ، أمس الأحد، "بعد وقت قصير من العطلة الصيفية".

وقال كاتشينسكي إن منصب رئيس الوزراء مورافيكي بأمان.

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