شكري‬⁩ يصل إلى مدينة رام الله‬⁩ بالأراضي الفلسطينية

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ويؤكد لـ«عباس» دعم مصر لاستعادة حقوق الفلسطينيين

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقبل بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، سامح شكري وزير الخارجية.

وأضاف «حافظ»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الاثنين، أن «شكري أكد للرئيس الفلسطيني الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».

وكان شكري قد أجرى زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، التقى خلالها بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم الإعراب خلال اللقاء، عن التطلع لعقد الاجتماع المقبل للقمة الثلاثية لقادة مصر والأردن والعراق، بما يعطي دفعة جديدة لكافة أوجه التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة الشقيقة.