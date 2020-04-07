أوضحت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 6ر14 مليون حالة حتى مساء اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج، عند الساعة 1751 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 14مليون و 567 ألف و 109 حالات .

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 209ر507 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.