رونالدو يحلق في صدارة هدافي الدوري الإيطالي وينفرد برقم تاريخي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، ثنائية خلال مواجهة فريق أمام لاتسيو، مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي، ليواصل كتابة التاريخ مع فريق السيدة العجوز.

ووقع رونالدو على الهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 51، قبل أن يعود بعدها بثلاثة دقائق فقط ليسجل الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة تمكن من تحويلها للشباك بعد تمريرة من باولو ديبالا.

ثنائية رونالدو اليوم، وضعته على صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 30 هدفًا، وبفارق هدف وحيد أمام إيموبيلي مهاجم لاتسيو، صاحب الـ29 هدفًا.

وبهدفيه في مباراة اليوم، أصبح النجم البرتغالي، أسرع لاعب يصل لـ50 هدفًا في الدوري الإيطالي، حيث احتاج 61 مباراة فقط لتسجيل أهدافه الخمسين.

ثنائية رونالدو اليوم أيضًا، منحته رقمًا مميزًا، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 30 هدفًا لليوفي في موسم واحد بالدوري منذ موسم 1951-1952.

كما حقق رونالدو رقمًا تاريخيًا، بعدما بات أول لاعب يسجل 50 هدفًا أو أكثر في كل من الدوري الإنجليزي، الإسباني والإيطالي.

رونالدو أصبح كذلك أول لاعب برتغالي يسجل 50 هدفًا أو أكثر في الدوري الإيطالي الممتاز.