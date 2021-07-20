السعودية تمدد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر

قررت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء تمديد الإقامات والتأشيرات حتى نهاية أغسطس المقبل دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات في المملكة.



وبدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك نفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز "وفقا لوكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء.



وقالت"واس" أن" هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، محمد الجدعان.



ويأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية".



كانت السعودية قد حظرت، في فبراير الماضي، دخول المملكة، مؤقتا للقادمين من 20 دولة من بينها مصر وتركيا ولبنان، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.