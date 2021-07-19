تحدثت الفنانة داليا البحيري، عن العمل مع الفنان هاني رمزي إذ يقدمان حاليًّا مسرحية أبو العربي، في أحدث أعمال الفنانين الشهيرين.

وقالت داليا خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، مساء الاثنين: "هاني حد جميل، من أنضف الناس اللي اشتغلت معاهم.. هو حد متصالح جدًا مع نفسه وبيحب كل زمايله والشغل معاه متعة".

وأضافت أن عملهما سويًّا في فيلم محامي خلع كان مريحًا للغاية، إذ لم يطلب هاني أي شيء، وأنها لم تشعر بالعمل مع نجم له الكثير من الطلبات في العمل، إلى جانب كونها قدمت هذا العمل في سن صغيرة وفي بداياتها الفنية.

وأشادت داليا، بخوضها تجربة مسرحية أولى، قائلة إنها تضم من وصفتهم بـ"فطاحل المسرح" بينما هي الفنانة الوحيدة من بينهم، التي تقدم عملًا مسرحيًّا، وتابعت: "أنا فنانة مملة وغلسة وملتزمة جدًا بالنص".

وأوضحت أن العمل في السينما مختلف تمامًا بفعل إمكانية توقف التصوير وتنفيذ مونتاج لكن المسرح أمر مغاير تمامًا، مؤكدة أن كانت مشدودة جدًا في تجربتها المسرحية الأولى لكنها أشادت برصد إحساس الجمهور عن العمل أثناء عرضه.