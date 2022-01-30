تبون يأمر بإرسال معدات برية وجوية إلى تونس لمساعدتها في إخماد الحرائق

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بالإرسال الفوري لمعدات برية وجوية إلى تونس، بطلب منها، لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وجاء نص البيان: «عقب طلب من الجمهورية التونسية الشقيقة، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإرسال الفوري لحوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية و20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير، إلى تونس، لمساعدة إخواننا التونسيين في إخماد الحرائق المندلعة في الغابات، هذه الإمدادات ستصل خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء».

وتستمر جهود تونس في السيطرة على حرائق اندلعت في سفح جبل برج السدرية جنوب شرقي البلاد، الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر «سكاي نيوز عربية»، التي أشارت إلى امتدادها إلى قمم عدة مع شدة الرياح.

وسُمع مساء الثلاثاء دوي انفجارات في الجبل، بينما رجح نجم الدين بالحاج محمد المدير الجهوي للحماية المدنية في بن عروس، أن تكون ناجمة عن أسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي إن العمل مستمر لإخماد الحريق ومحاصرة النيران، والأولوية القصوى للمناطق المجاورة للمناطق السكنية، والحرص على سلامة المواطنين في منطقة برج السدرية وحمام الأنف.

وأضاف النصيبي أن «الحريق اندلع في مكان تضاريسه صعبة والوصول إليه معقد، وبسبب شدة الرياح انتشر في وقت قصير جدا ووصل إلى قمم الجبال».