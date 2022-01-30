ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 40 عاما

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر يونيو الماضي لأعلى مستوى منذ 40 عاما، مما يفاقم من أزمة تكاليف المعيشة ويزيد من الضغوط على البنك المركزي لزيادة معدل الفائدة خلال الشهر المقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الاحصاء الوطني قال اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 9.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تعد أعلى زيادة منذ فبراير 1982.



ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 9.3% على مدار الشهر الماضي.



ومن المتوقع أن يزداد الضغط على الأفراد في ظل التوقعات بأن يتجاوز معدل التضخم 11% في أكتوبر المقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة مجددا.