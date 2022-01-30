كوريا الشمالية تعلن استمرار التراجع في حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء استمرار التراجع في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا لتظل أقل من 300 حالة، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مركز الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أعراض الحمى ظهرت على أكثر من 250 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل وفيات جديدة، وفقا لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبلغ إجمالي حالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل في كوريا الشمالية أكثر من 77ر4 مليون حالة حتى الساعة 6 مساء أمس الثلاثاء، تعافي منها 98ر99 %، ويتلقى ما لا يقل عن 490 شخصا العلاج في المستشفيات.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في كوريا الشمالية في اتجاه تنازلي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو الماضي.