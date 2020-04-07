 الكومي يدعم جماهير الإسماعيلي بـ 1000 تذكرة في مباراة بيراميدز - بوابة الشروق
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الكومي يدعم جماهير الإسماعيلي بـ 1000 تذكرة في مباراة بيراميدز

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 9:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 9:38 م

أعلن المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، تحمله قيمة 1000 تذكرة من نفقته الخاصـة، وذلك في مباراة الفريق أمام بيراميدز والمقررانطلاقهـا يوم الأحـد المقبل على ملعب الإسماعيلي، في إطار الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر أن يتم البدء في توزيع التذاكر اعتبارًا مـن الثانية ظهـرغـدًا الخميس بمقر شركـة فـوري بشارع شبيـن الكوم حتي نفاذ العدد المعلـن.

وتأتـي مـبـادرة رئيس الإسماعيلي إيمـانـًا بـدور الجمـاهيـر ومساندتهم المستمرة للاعبين من أجل استمرار التألق وبـذل قصارى جهدهم طوال التسعين دقيقة لمواصلة الإنتصارات المحليـة.

ويعول الإسماعيلي على جماهيره التي دائما ما تساند الكيـان بإعتبارها المحفـز الأول للاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية وإعادة الفريق لسابق عهده.


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