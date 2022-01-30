هنأ المهندس محمد سامي، مدير ومؤسس مشروع "كايرو بايك"، الشعب المصري ببدء تشغيل مشروع درجات "كايرو بايك" في خمس محطات رئيسية بالقاهرة؛ وهي: ميادين التحرير ومحمد فريد وعبدالمنعم رياض وشارعي الفلكي وعبدالخالق ثروت؛ استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي ضمن الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر "القناة الأولى"، مساء الثلاثاء، أنه يطالب بتحسين البنية التحتية للدرجات على غرار الدول الأوروبية، معقبًا: "النهاردة الحلم تحقق وتم تنفيذ محطات مشاركة الدراجات".

وأشاد بالجهود المبذولة من الجهات المعنية كافة بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المختصة بالمشروع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأوضح أن المشروع تم إطلاقه بالتزامن مع انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، قائلًا: "الدرجات وسيلة تنقل مستدامة وصديقة للبيئة والخمس محطات التي تم تجهيزها مجرد بداية".

وأشار إلى أن أسعار استئجار دراجة في مشروع "كايرو بايك" سعر الساعة جنيه واحد، والـ12 ساعة بـ 8 جنيهات، والسنة بـ500 جنيه، موضحًا أن المشروع لا يستهدف الربح ولكنه مشروع قومي مدعم من الحكومة المصرية لنشر ثقافة الدراجات.

وتابع: "كل 15 يومًا يتم تسليم الدراجة في أي محطة لإجراء الصيانة اللازمة مجانًا، واستلام واحدة غيرها في نفس الوقت".