وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، وعرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمدينة العلمين الجديدة.



وجه الوزير بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي في تنظيم الأنشطة الرياضية من خلال الدورات الصيفية، وذلك بالتعاون مع الجامعات، واستغلال طاقات الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة.



وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عرفة سلامة خطة النشاط الرياضي للمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، حيث سيتم تنظيم 7 برامج تدريبية وهي: تأهيل مُديري الرياضة الجامعية، مدرب جيم "مدرب شخصي"، الملتقى الدولي لعلوم وفنون الرياضة، الإصابات الرياضية والتأهيل الحركي، الإدارة المالية للمؤسسات الرياضية، إعداد القيادات الطلابية الرياضية الشابة، إدارة حمامات السباحة ومعالجة المياه.



وافق المجلس على تنظيم بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا في كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الإسكندرية، والاحتفال باليوبيل الذهبي للرياضة الجامعية 2022، بمشاركة 16 جامعة وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 26 أغسطس القادم.



وافق المجلس على المشاركة في البطولة العربية الجامعية لكرة القدم صالات للطلاب (بطولة زايد الثانية)، والُمقرر إقامتها في الفترة من 13 وحتى 22 أكتوبر 2022، بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المُتحدة.



وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2022.



وافق المجلس على انضمام جامعة العلمين الدولية لعضوية مجلس الاتحاد الرياضي للجامعات.



وافق المجلس على إدراج لعبة الكرة الذكية ضمن أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات.



اعتمد المجلس الخطة الصيفية للنشاط الرياضي للجامعات للعام الدراسي 2021/2022، والذي يتم تنفيذها خلال الفترة من 15 يوليو الجاري حتى 30 سبتمبر القادم.



وافق المجلس على إقامة مؤتمر دولي بعنوان "الاستثمار بالمنشآت الرياضية بالجامعات الحكومية والعائد الاقتصادي .. تحديات استثمار المنشآت الرياضية الجامعية"، وذلك على هامش بطولة العالم للاسكواش للجامعات التي ستُقام خلال الفترة من 7 حتى 15 نوفمبر 2022 بجمهورية مصر العربية.



وافق المجلس على خطة الاتحاد الرياضي للجامعات للعام الجامعي 2022/2023.



أحيط المجلس علمًا بإقامة بطولتي كأس العالم للاسكواش وكرة اليد للجامعات، تحت رعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء.