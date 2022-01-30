موجة الحر في بريطانيا تتسبب في اضطراب شديد لحركة القطارات

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تسببت درجات الحرارة المرتفعة في حدوث اضطرابات شديدة في خدمات السكك الحديدية بمختلف أنحاء بريطانيا، حيث تشهد البلاد موجة من الحر.

وتم إلغاء أو تأخير عشرات القطارات بمختلف أنحاء إنجلترا صباح اليوم الأربعاء، بسبب مشكلات ناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

وبلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية أمس الثلاثاء، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في المملكة المتحدة، مما تسبب في تلف الأسلاك العلوية وقضبان السكك الحديدية وأنظمة الإشارة.

وطلبت الهيئة الوطنية للسكك الحديدية من العملاء التحقق قبل بدء رحلاتهم وعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأضافت الهيئة في موقعها الإلكتروني "تم إنجاز قدر كبير من العمل، الليلة الماضية، لإصلاح المشكلات المتعلقة بقضبان السكة الحديد والأسلاك العلوية، الناجمة عن الحر أمس".