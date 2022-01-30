وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

وقعت المنطقة الروتارية 2451 مصر، برئاسة الدكتور عماد عبدالوهاب، بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية برئاسة المهندس محمد هنو، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تم توقيع البرتوكول بين لجنة الـRCC بالمنطقة الروتارية 2451 مصر برئاسة هبة قابل، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك إيمانا منهم بضرورة المساهمة في توفير حياة كريمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا بمنح القروض الدوارة لتمويل المشروعات المختلفة.

ويهدف البرتوكول، لتوفير القروض اللازمة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومشروعات المرأة المعيلة وذلك من خلال الجمعيات التي تتعاون معها الأندية.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بجميع الحضور، مشيرة خلال كلمتها بالحفل، إلى أن الروتاري لديه قلب يحب وفكر جميل ورسالة وعزيمة وإصرار، مؤكدة أن التنمية يجب أن تدار بفكر متطور، خاصة أن التنمية حين كانت تدار بفكر فيه المسؤولية المجتمعية كانت ناجحة جدا، والعكس حين كانت تدار بفكر الإحسان وعمل الخير المطلق الذى ينقسم إلى خير قصير المدي وخير مستدام، ودائما نؤكد أنه لكي يكون الخير مستدام لابد أن نستثمر فيه.

وأشارت إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية كانت من الجمعيات الرائدة، ونحن نشرف أن يكون لدينا رجال أعمال لديهم فكر استثماري وخير فى نفس الوقت وهو الذى يجمع بين الجهتين اليوم، أن الروتاري رحلة تميز و تكافل وتضامن مع بعضهم البعض، الذى يجعلنا نراقب نفسنا مع نفسنا ونراقب بعضنا لكي نحتفظ باسم الروتاري عالي كالنجم في السماء.

ورحب الدكتور عماد عبدالوهاب بوزيرة التضامن الاجتماعي لحضورها فاعليات توقيع البروتوكول، مؤكدا أن الأندية الروتارية تساهم بشكل كبير وفعال في توفير حياة كريمة لأهالي المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن منح القروض الدوارة لتمويل المشروعات المختلفة يساعد في توفير حياة أفضل للمواطنين.

وطالب محافظ المنطقة الروتارية جميع أعضاء الروتاري بالتعاون مع المنطقة لإنجاح البروتوكول لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

ووجه محمد هنو ،الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر بين الجمعية والوزارة، والشكر لمحافظ المنطقة الروتارية على الجهد المتميز للروتاريين لخدمة المجتمع.

وأكدت هبة قابل، أن الأندية الروتارية تقدم خدمة مجتمعية للمناطق الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة للمواطنيين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أن المنطقة الروتارية تهتم بالمشاركة في المبادرات ومن أهمها مبادرة حياة كريمة، ومحافظ الروتاري الحالي الدكتور عماد عبدالوهاب لديه استراتيجية جيدة وفكر مختلف منها عقد شراكات مع الكيانات الكبيرة داخل مصر التي تهدف لخدمة المجتمع.