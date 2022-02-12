الرئيس السيسى يرسل دعوة لترودو لحضور فعاليات مؤتمر المناخ

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، الثلاثاء، مع مارتا مورجان نائبة وزيرة الخارجية الكندية، وذلك لتسليم دعوة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لحضور فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخ.

وصرح السفير أبو زيد عقب اللقاء، بأنه حرص على الإعراب عن تطلع مصر لمشاركة رئيس الوزراء الكندي على ضوء الدور القيادي الذي يضطلع به دولياً في موضوعات التغير المناخي، وتوفير التمويل الدولى لتخفيف الآثار المناخية علي الدول النامية، فضلاً عن الأولوية المتقدمة التي تشغلها تلك الموضوعات لدى صانع القرار الكندي واستضافة كندا المرتقبة لمؤتمر COP15 المعني بالتنوع البيولوجي، وفقا لحساب وزارة الخارجية على موقع فيسبوك.

كما استعرض السفير المصري رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، مبرزاً أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تُراعي التوازن بين مختلف الموضوعات ذات الصلة، وبصفة خاصة موضوعات التكيف والتخفيف والتمويل ومعالجة الخسائر والأضرار، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الرئاسة المصرية للمؤتمر في الانخراط مع كافة الأطراف والتجمعات لضمان التعبير عن مواقف جميع الدول وتحقيق المصالح المتوازنة للجميع.

هذا، وقدمت المسئولة الكندية الشكر على الدعوة الموجهة إلى رئيس الوزراء الكندي، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر من أجل خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تراعي مصالح كافة الأطراف، وثقتها في قدرة مصر على الاضطلاع بتلك المهمة على أكمل وجه.

كما شددت على الأهمية التي توليها بلادها لموضوعات التغير المناخي، وآثارها على الدول التي تعاني من الجفاف، وخاصة في ظل ارتباط تلك الآثار بأزمة الأمن الغذائي العالمية.