مساعد وزير الخارجية الأسبق: أتوقع زيادة التعاون العسكري مع صربيا بعد زيارة الرئيس السيسي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي إلى صربيا، الثلاثاء، مهمة واستثنائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هذه الزيارة هى تلاقي بين القوة المؤثرة في العالم العربي وإفريقيا المتمثلة في مصر؛ ونظيرتها في منطقة البلقان وجنوب أوروبا والتي تتمثل في صربيا.

وتابع: "أتوقع أننا سنشهد المزيد من التعاون بين البلدين بعد هذه الزيارة خاصة في مجالات التعاون العسكري والأمني".

وأشار إلى العلاقات القوية التي تجمع بين صربيا وروسيا، وبالتبعية فإن تعزيز العلاقات مع صربيا يساهم في تقوية العلاقات المصرية الروسية.

واستكمل: "هذه الزيارة لها مدلول تاريخي تمهد للمشهد السياسي بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية؛ وسيتغير شكل الاستقطاب الدولي بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا والدول الحلفاء لهم من الجانب الأخر، والقوى المتوسطة مثل مصر وصربيا سيكون لهم شخصيتها المستقلة في السياسة الدولية عن المعسكر الغربي".

ويذكر أنه يختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته إلى دولة ألمانيا، الثلاثاء، ويتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد في زيارة رسمية الأولى من نوعها، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.