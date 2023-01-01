أمير عزمي مجاهد يرشح 4 لاعبين لتدعيم صفوف الزمالك

رشح أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، 4 لاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال نجم الزمالك السابق: «يجب أن لا يبحث الزمالك عن الصفقات المدوية، من الوارد ضم لاعبين من الدرجة الثانية وينجحون مع النادي، بعيدًا عن السوشيال ميديا، ولا يفرق معي صفقة قرن أو غيره، الأهم توافر العناصر التي تستطيع ارتداء قميص نادي الزمالك».

وأوضح أمير عزمي مجاهد: «هناك لاعبين تصلح للزمالك، وأنا مُعجب بظهير أيمن فريق فاركو نجم منتخب غينيا بيساو جيفرسون إنكادا، وكذلك محمود حمادة عنصر جيد، وأحمد أوفا مهاجم إنبي وكذلك النيجيري جون إيبوكا، والأهم البحث عن العناصر التي تفيد نادي الزمالك بدلا من جلب لاعبين تأتي للفريق لتلعب مباراة ثم ترحل».

وأضاف نجم الزمالك السابق موجهًا نصيحة لمسؤولي النادي بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين مؤخراً: «يجب أن يحافظ الزمالك على نجومه بشكل أفضل مما حدث في السنوات الماضية».