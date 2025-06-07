باسم سمرة عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

أعلنت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن اختيار الفنان المصري باسم سمرة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، خلال فعاليات الدورة السادسة من المهرجان التي تقام فعالياتها في الفترة من ١٣ وحتى ٢٠ يونيو الجاري في مدينة كازابلانكا بالمغرب.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة ٥ أعضاء في عضويتها، وهم المخرج المغربي نبيل عيوش كرئيس للجنة، وباسم سمرة والأكاديمية التونسية هندة حوالة والفنانة المغربية نسرين الراضي والمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي.

وخلال فعاليات المهرجان، سوف يشارك الفيلمان المصريان "سيرة أهل الضي" إخراج كريم الشناوي، وفيلم "رفعت عيني للسما" إخراج كل من ندى رياض وأيمن الأمير، وذلك ضمن فعاليات مسابقة الأفلام الطويلة.

كما يشارك فيلم مصري في فعاليات مسابقة الأفلام القصيرة وهو "فجر كل يوم" والمستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، حيث يواجه طفل في الثامنة من عمره اسمه نبيل تحديات جديدة بسبب بعض التغيرات الاجتماعية التي لا يفهمها، وهذه التغيرات تؤثر على صداقته مع صديقته المقربة. والفيلم من تأليف وإخراج أمير يوسف.

وسيتم تكريم الفنان احمد حلمي خلال افتتاح المهرجان عن مجمل أعماله ومسيرته المهنية، كما تشارك الفنانة شيري عادل في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.



