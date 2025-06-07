كيف عثرت إسرائيل على جثة المحتجز التايلاندي ناتابونج بينتا؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استعادة جثة عامل تايلاندي كان قد أُسِر من قِبل حماس، خلال عملية 7 أكتوبر 2023، ونُقل إلى قطاع غزة، قبل أن يُقتل خلال فترة أسره.

وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن استعادة الجثة جرت خلال عملية عسكرية خاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العامل يُدعى ناتابونج بينتا، وكان جاء إلى إسرائيل من تايلاند للعمل في الزراعة، وأُسِر من كيبوتس "نير عوز".

وقالت سلطات الاحتلال إن العامل التايلاندي قُتل خلال الأيام الأولى للعدوان على غزة أثناء احتجازه، مضيفة أن العملية تمت بناءً على معلومات وفّرتها وحدة المهام الخاصة بشؤون الأسرى والمفقودين، إلى جانب الاستخبارات العسكرية.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من إعلان الاحتلال العثور على جثتي اثنين من الأسرى يحملان الجنسية المزدوجة (الإسرائيلية – الأمريكية)، وهما جودي وينشتاين وجاد هاجاي، حيث أفادت سلطات الاحتلال بأنهما كانا محتجزين لدى مقاتلين من "كتائب المجاهدين"، وهي المجموعة ذاتها التي تتهمها سلطات الاحتلال بأنها مسئولة عن أسر شيري بيباس وطفليها الصغيرين، الذين أُعلن عن مقتلهم لاحقًا.

وبحسب وزارة الخارجية التايلاندية، فإن المواطنين التايلانديين يُعدّون أكبر مجموعة من العمال الأجانب الذين أُسروا خلال عملية 7 أكتوبر، وقد قُتل منهم 46 شخصًا حتى الآن، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن بانكوك.

ولا يزال نحو 55 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين في قطاع غزة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال، الذي يزعم أن أكثر من نصفهم لقوا مصرعهم خلال الشهور الماضية.