شيرين عبد الوهاب تحيي حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب أواخر يونيو الجاري

وقع اختيار إدارة مهرجان موازين بالمغرب على المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل ختام المهرجان، والذي من المقرر إقامته يوم ٢٨ يونيو الجاري على خشبة مسرح منصة النهضة.

وقالت إدارة مهرجان موازين في بيان لها "شيرين الاسم الذي يعني الإحساس تحيي حفل ختام موازين على خشبة منصة النهضة بمرافقة موسيقية حية بقيادة المايسترو مدحت خميس يوم السبت الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ ... لحظة يترقبها جمهور الفن العربي بكل شغف".

وبذلك فإن حفلي الافتتاح والختام لمهرجان موازين سوف يحييه مصريين، فالافتتاح من المقرر أن تحييه كارمن سليمان.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان موازين في الفترة من ٢٠ وحتى ٢٨ يونيو الجاري، وسوف يشارك بالغناء في حفلاته كلا من روبي ووائل جسار وراغب علامة وروبي وزياد برجي وويل سميث ومحمد حماقي وماجدة الرومي وميريام فارس وتامر عاشور ونانسي عجرم وديانا حداد، وعدد كبير من نجوم الغناء في امريكا اللاتينية وأوروبا.