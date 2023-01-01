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السولية : لاعبو الأهلي تعاهدوا على عودة الدوري

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 20 يوليه 2023 - 12:23 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يوليه 2023 - 12:23 ص

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق استحق التتويج بلقب الدوري العام هذا الموسم، بعد الأداء البطولي الذي قدمه جميع اللاعبين خلال هذا الموسم الصعب.‏

وأضاف السولية: لاعبو الأهلي تعاهدوا على عودة الدوري مرة أخرى إلى بيته في الجزيرة وأوفوا بالعهد، مؤكدًا أن الجميع كان لديهم إصرار على حصد جميع البطولات التي كان يشارك بها الفريق هذا الموسم.

وأشار السولية إلى أن الأهلي دائمًا يكون عند حسن ظن جماهيره ومحبيه الداعمين له ‏خلال مشواره في كل البطولات.

وهنأ السولية إمام عاشور لانضمامه إلى الأهلي، وطلب منه التركيز مع الفريق لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير.

وأهدى السولية لقب بطولة الدوري هذا الموسم إلى أسرته وجماهير النادي التي دعمته طوال ‏الفترة الماضية.‏


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