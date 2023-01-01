انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين بكين وموسكو في بحر اليابان

قال التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الخميس، إن الصين وروسيا بدأتا تدريباتهما البحرية والجوية المشتركة في بحر اليابان.

وذكر التلفزيون أن الجانبين سيركزان بشكل أساسي في التدريبات على الحماية البحرية والجوية والردع وصد الهجمات ومجالات أخرى.

وأضاف "التدريبات المشتركة ستختبر قدرة الجيشين الصيني والروسي على دمج العمليات المشتركة في المياه البعيدة".

وقبل أيام، التقى وزير الدفاع الصيني، لي شانج فو، القائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، في العاصمة الصينية بكين.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، بياناً أصدره لي، قال فيه إنّه "في ظل توجيهات رئيسي البلدين، يتطور التعاون العسكري بين الصين وروسيا بشكل متزايد، إذ إن لدى البحريتين تفاعلات وثيقة وتبادلات متكررة".

وأعرب لي عن أمله في أن يتمكن الجانبان من تعزيز الاتصالات على جميع المستويات، ما بين تنظيم تدريبات ودوريات ومسابقات مشتركة بشكل منتظم، إلى جانب توسيع التعاون العملي في المجالات المهنية للإسهام بفعالية في السلام والاستقرار الإقليمي، وحتى العالمي.