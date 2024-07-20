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كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن نجاحه في الحصول على توقيع صفقة جديدة، خلال وجوده في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية.

أجرى أحمد سليمان عملية جراحية ناجحة في القلب، خلال الأيام الماضية، بسبب وجود انسداد في الشرايين وضعف بعضلة القلب.

قال سليمان في تصريحاته لقناة «mbc» مصر:"حصلت على توقيع أحد اللاعبين لتدعيم صفوف الزمالك، أثتاء تواجدي في المستشفى".

أضاف:" مرضي ليس له علاقة بالزمالك، تعرضت لانسداد الشرايين، وهذا لا يأتي من يوم وليلة".

أتم أحمد سليمان:" أعيش ضغوطات منذ أكثر من 7 سنوات، شهدت ضغوطات كبيرة سواء في الزمالك أو من خلال عملي العام في وزارة الداخلية".