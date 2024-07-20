 مطارات القابضة: عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها في مطارات السعودية - بوابة الشروق
السبت 20 يوليه 2024 10:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مطارات القابضة: عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها في مطارات السعودية

د ب أ
نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 10:14 ص | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 10:14 ص

أعلنت "مطارات القابضة" في السعودية عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطارات تجمع مطارات الثاني.

‏‎وأكدت "مطارات القابضة" على ضرورة تواصل المسافرين مع الناقلات الجوية قبل التوجه للمطارات لمعرفة المزيد حول رحلاتهم ومستجدات مواعيدها، والاطلاع على لائحة حقوق المسافرين المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعرضت العديد من الدول بمختلف أنحاء العالم، الجمعة، إلى انقطاع مفاجئ للإنترنت مرتبط بخلل تقني، مما تسبب في تعطل العمليات في مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام ومصارف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك