رئيس شركة المياه بالمنوفية يتابع إصلاح عطل بمحطة مياه طوخ دلكا البحاري

تابع المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعمال إصلاح عطل بمحطة مياه طوخ دلكا البحاري أدت إلى ضعف وانقطاع المياه بعدد من المناطق بمدينة تلا.

ووجه رئيس الشركة، في بيان اليوم، بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل، وتوفير المعدات والمهمات اللازمة للإصلاح مع الالتزام باتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية؛ حرصاً على سلامة الجميع.

وأشار إلى تم متابعة جودة المياه بالشبكات والمحطات؛ للاطمئنان على جودة المياه المنتجة بمدينة تلا بعد الاستعانة بالمحطات الارتوازية؛ لتلبية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من إصلاح العطل.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الشركة، أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي بمم في إطار حرصه على الحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية التحتية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.