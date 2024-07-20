جماعة الحوثي تدين العدوان الإسرائيلي على الحديدة: لن يرد دون رد مؤثر

أدان المجلس السياسي الأعلى - أكبر سلطة سياسية لجماعة الحوثي اليمنية - العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأعيان المدنية في محافظة الحديدة، والذي استهدف محطة الكهرباء وخزانات وقود المازوت الخاصة بالمحطة، مؤكدا أن «هذا العدوان لن يمر دون رد مؤثر على العدو».

وقال المجلس في بيان: «هذا العدوان الصهيوني الغاشم على بلادنا هدفه الأساسي زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني وثني الجمهورية اليمنية عن مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة والمحقة وهذا وهم لا يمكن أن يتحقق»، وفق وكال سبأ بنسختها الحوثية.

وأكد أن الموقف في مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم مبدئي وإيماني وديني، ولن يتوقف أو يتراجع، متابعا: «مستمرون بمعونة الله وتوفيقه، وستحصل ضربات إن شاء الله مؤثرة على العدو أكثر».

وشدد على أن العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارًا على مواصلة موقفه ومساندته لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعًا عن النفس، وبذل المزيد من الجهود في ذلك.

وأكَّد أن هذا العدوان الإسرائيلي سيمثل دافعًا إضافيًا لقواتهم للارتقاء على كافة المستويات لمواجهة التحدي حتى النصر.

ودعا المجلس كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته وشعوبه إلى «إدانة هذا العدوان الغاشم على الجمهورية اليمنية الذي يؤكد استمرار العربدة الصهيونية بدعم أمريكي للاعتداء على كل شعوب وأحرار العالم دون أي محاسبة أو تبعات».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسئوليته رسميًّا عن الغارات العنيفة التي ضربت مدينة الحديدة اليمنية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إنَّ مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوما على ميناء الحديدة اليمني.

وأضاف في كلمة له مساء السبت، أن النيران التي شبَّت في الحديدة يراها الجميع الآن في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهو أمر له دلالات كبيرة وفق تعبيره.

وأوضح أن جماعة الحوثي هاجمت إسرائيل أكثر من 200 مرة، وفي المرة الأخيرة ألحقوا الأذى بشخص إسرائيلي، فتم ضربهم، متابعًا: «سنفعل ذلك في كل مكان يكون ذلك مطلوبًا».

واستكمل: «دم الإسرائيليين ليست هدرًا، وهذا يعلمونه اليوم في لبنان ويعلمونه في غزة ويعلمونه في اليمن وفي أماكن أخرى إذا تجرؤوا على أن يهاجموننا فالنتيجة ستكون نفسها».

قبل ذلك، كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: «شنّت طائرات حربية للجيش قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن».

وأضاف: «لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة.. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه».

#عاجل شنّت طائرات حربية لجيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام #الحوثي الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن. لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه.

تفاصيل… pic.twitter.com/RrWWXNcRjG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2024

وأكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

وتعرضت مواقع لجماعة الحوثي اليمنية، لغارات جوية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان نتيجة القصف الجوي على ميناء الحديدة، حيث استهدف القصف مصفاة منشآت النفط والكهرباء.

يُشار إلى أن الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية تأتي في أعقاب هجوم نفذته جماعة الحوثي، بطائرة مسيرة على تل أبيب، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى.