جماعة الحوثي: العدوان الإسرائيلي لن يزيدنا إلا استمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم على اليمن استهدف منشآت مدنية خزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة.

وأضاف عبر حسابه بمنصة «إكس»، اليوم السبت: «العدوان يهدف لمضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة، وهو حلم لن يتحقق له بإذن الله».

وشدد على أن هذا العدوان لن يزيدهم إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة.

وتابع: «الشعب اليمني قادر على مواجهة لتحديات كافة مستعينا بالله وفي سبيل الانتصار لمظلومية فلسطين وأبناء غزة والتي تمثل أعدل قضية على وجه الأرض».

عدوان إسرائيلي غاشم على اليمن باستهداف منشآت مدنية خزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة، وهو حلم لن يتحقق له بإذن الله وما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 20, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسئوليته رسميًّا عن الغارات العنيفة التي ضربت مدينة الحديدة اليمنية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: «شنّت طائرات حربية للجيش قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن».

وأضاف: «لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة.. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه».

#عاجل شنّت طائرات حربية لجيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام #الحوثي الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن. لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه.

تفاصيل… pic.twitter.com/RrWWXNcRjG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2024

وأكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

وتعرضت مواقع لجماعة الحوثي اليمنية، لغارات جوية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان نتيجة القصف الجوي على مواقع لمليشيا الحوثي في مدينة الحديدة.

وقالت مصادر إن الغارات استهدفت مقر الشرطة العسكرية وخزانات النفط في ميناء الحديدة.

يأتي هذا فيما شوهد تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء محافظات عدة، بالتزامن مع الهجوم على الحديدة.

يُشار إلى أن الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية تأتي في أعقاب هجوم نفذته جماعة الحوثي، بطائرة مسيرة على تل أبيب، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى.