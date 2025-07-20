إسرائيل ترسل مساعدات للدروز بالسويداء في سوريا وتقتل الفلسطينيين جوعا وبالرصاص

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كشف إعلام عبري، الأحد، أن إسرائيل أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوبي سوريا، بينما تقتل الفلسطينيين جوعا في قطاع غزة.

وأفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) بأن "إسرائيل أرسلت، الأحد، مساعدات طبية عاجلة إلى محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوبي سوريا".

وجاء الإعلان عن تقديم مساعدات طبية إسرائيلية إلى السويداء السورية، فيما ينهش الجوع الكارثي أجساد المدنيين، في ظل حرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة.

والسبت، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من أن الموت جوعا يهدد 650 ألف طفل دون سن الخامسة بالقطاع جراء الحصار الإسرائيلي.

وبشأن تقديم المساعدات للسويداء، زعمت الهيئة أن إرسال المساعدات تم بالتنسيق مع النظام السوري والإدارة الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن القرار اتخذ خلال جلسة طارئة عقدت السبت بحضور وزير الصحة الإسرائيلي أوريئيل بوسو.

وأضافت أن المساعدات التي شملت معدات طبية طارئة، نُقلت إلى داخل الأراضي السورية بعد تنسيق مسبق مع الجانب الأمريكي، الذي بدوره أبلغ النظام السوري بالتفاصيل.

وأشارت إلى أن إسرائيل تعتزم إرسال شحنات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب التمكن من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء تمهيدًا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقبل ساعات، كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، عبر منصة إكس، أن "جميع الأطراف اتفقت على وقف إطلاق النار في السويداء بحلول الساعة 5 مساء (الأحد) بتوقيت دمشق" (19:00 ت.ج).

وفي 13 يوليو الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء.

وآنذاك، تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية خارجة عن القانون، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.