أصدر مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادي، تحذيرا لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية من احتمال وقوع تسونامي بعد تسجيل زلزالين قبالة الساحل الروسي على المحيط الهادئ، أحدهما بلغت قوته 4ر7 درجة.

وكانت مراكز رصد زلزالي، اليوم الأحد، قال إن زلزالين قويين ضربا قبالة أقصى الشرق الروسي، مشيرة إلى أن قوتهما بلغت 6.6 و6.7 درجات.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.6 درجة وقع بالقرب من ساحل منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكر المركز في البداية أن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة.